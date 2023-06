Città di Castello, beccati di notte davanti a una banca con piede di porco e grimaldelli: denunciati

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato due persone per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I due sono stati fermati nella notte tra sabato e domenica in via Martiri della Libertà, nei pressi di una banca, dove transitavano a bordo di una piccola utilitaria.

I militari hanno deciso di intercettare e controllare il veicolo al cui interno sono stati identificati due uomini, un 52enne ed un 28enne entrambi residenti a Foligno, gravati da vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, trovati in possesso di grossi cacciaviti, piedi di porco e grimaldelli, oltre a due torce elettriche. oggetti dei quali non hanno saputo giustificare il possesso.

Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e i due denunciati. I Carabinieri stanno accertando eventuali coinvolgimenti dei due in una serie di furti perpetrati nel territorio.