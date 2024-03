Dedicata al professor Porrozzi la biblioteca del comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga

Intitolata al professor Bruno Porrozzi la biblioteca dell’Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto prendere parte ad un momento di dovuto riconoscimento verso un noto personaggio della storia cittadina. Un professore amato da tutti, che ha testimoniato, con il suo grande sapere e la sua forte sensibilità, la storia di Umbertide in mille modi diversi descrivendola con una scrupolosa e dettagliata cronistoria alla quale tutti i cittadini hanno fatto e tuttora fanno riferimento.

Bruno Porrozzi nacque nel 1929 e dopo qualche anno di insegnamento presso la scuola elementare, una volta laureato, passò alle scuole medie come professore di Lettere. Come ricordato dalle figlie Stella e Laura durante un breve intervento, Bruno fu atleta dei 100 metri e dei 400 ostacoli allenatosi per le Olimpiadi del 1952, ufficialedei Bersaglieri, cofondatore e presidente della Croce Rossa, della Banda musicale, oltre che della Pro loco presieduta a lungo, giornalista de “Il Messaggero”, giudice conciliatore e difensore civico di Umbertide.

Il sindaco Luca Carizia ha effettuato un breve intervento istituzionale in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, ringraziando in maniera molto sentita ed affettuosa la dirigente scolastica Paola Avorio che è stata ideatrice e promotrice di una meravigliosa e toccante iniziativa che ha reso i giusti omaggi ad un vero e proprio pilastro della storia umbertidese.