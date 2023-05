Viola il divieto di avvicinamento e distrugge l'auto della ex: messo ai domiciliari

I Carabinieri del Radiornobile dì Città di Castello hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di un 55enne dopo che qeusti aveva violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie disposto dopo una denuncia per maltrattamenti in famiglia.

Agli inizi di aprile l’uomo, incurante delle prescrizioni imposte dal giudice e “in palese violazione della misura si rendeva responsabile di un grave episodio di violenza” nei confronti della donna, presentendosi “completamente ubriaco davanti all'abitazione della donna e dopo aver urlato e inveito contro quest'ultima, danneggiava la sua automobile rompendo i fari, i vetri e la carrozzeria che veniva colpita ripetutamente con dei calci”.

L’uomo veniva arrestato dai Carabinieri e il giudice per le indagini preliminari ha valutato la condotta dell'indagato come pericolosa e ha applicato la misura dei domiciliari.