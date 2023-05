Posti di blocco lungo le strade e controlli negli esercizi commerciali per il ponte festivo in Alto Tevere

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche hanno effettuato una serie di controlli lungo le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese, le zone industriali e le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione in alto Tevere.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti, anche appiedati, delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nel tifernate per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 8 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 136 persone e monitorato 67 veicoli.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare i relativi avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine.