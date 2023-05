Città di Castello, giovani al parco con un coltello e la droga in tasca: denunce e segnalazioni in Prefettura

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un vasto servizio di controllo del centro storico, soprattutto negli orari serali e nei locali aperti, nelle piazze e nei parchi pubblici.

I servizi sono stati svolti tramite posti di controllo lungo le strade, pattuglie appiedate in città e nei parchi e da due unità cinofile.

Un ragazzo di Città di Castello è stato denunciato poiché teneva in tasca un coltello di genere proibito, subito sequestrato, mentre altri 5 giovani, grazie all’ottimo fiuto dei cani antidroga, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Le pattuglie hanno rilevato e sanzionato violazioni per l’eccessiva velocità, l’uso di telefoni cellulari durante la guida, mentre un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza avendo il tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Ovviamente per lui è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.