Umbertide, pregiudicati e sorvegliati speciali fanno baccano al bar: intervengono i Carabinieri

Pregiudicati e sottoposti alla sorveglianza speciale fanno baccano al bar e arrivano i Carabinieri di Umbertide dopo la chiamata per disturbo della quiete pubblica.

La Compagnia Carabinieri di Città di Castello, nella serata di ieri 2 novembre, ha predisposto un servizio straordinario finalizzato in particolare a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, alle violazioni al codice della strada e ad aumentare la percezione di sicurezza da parte della popolazione, oltreché garantire una costante ed immediata presenza dell’Arma dei Carabinieri per qualsivoglia emergenza.

Il servizio è stato eseguito da personale delle Stazioni Carabinieri di Umbertide, Trestina e Monte Santa Maria Tiberina, ed ha permesso di controllare oltre 50 autovetture ed altrettanti conducenti in transito nell’abitato e le periferie di Umbertide e Trestina ed a redigere numerose sanzioni amministrative.

Nel corso delle attività sono state controllate persone sottoposte a misure di prevenzione ed alternative alla detenzione ed avventori di alcuni locali pubblici presenti nel comune di Umbertide a seguito di segnalazioni pervenute da privati cittadini per disturbo della quiete pubblica.