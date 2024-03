Controlli congiunti in Alto Tevere, quattro multati per guida pericolosa

Gli agenti del commissariato di Città di Castello e della Polizia locale hanno effettuato un vasto servizio di controllo con l’obiettivo di prevenire innanzitutto il fenomeno dei furti in abitazione, i reati predatori e le condotte imprudenti e pericolose alla guida, pattugliando le principali vie d’accesso alla città.

Durante i controlli sono stati monitorati 16 conducenti che sono stati sottoposti al test dell’etilometro, verifiche che hanno dato esito negativo.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, il personale impiegato ha effettuato controlli delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali periferiche.

Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno identificato 76 persone e sottoposto a verifica 56 veicoli; contestate anche 4 infrazioni al Codice della Strada.