Monte Santa Maria Tiberina, nel bosco spunta una bomba della Seconda guerra mondiale

I Carabinieri della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina sono intervenuti in un bosco dove è stata rinvenuta una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale.

L’area è stata immediatamente recintata e segnalata, avvertendo sia le autorità competenti per la sua rimozione sia quelle competenti per la dovuta vigilanza.

L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, finalizzati al contrasto delle condotte di guida pericolose, in particolare da parte dei centauri delle due ruote che approfittano della bella stagione per trasformare le tortuose strade statali e provinciali in piste da corsa. Le pattuglie per tutto il fine settimana hanno controllato 40 motociclisti che percorrevano la strada regionale 257 di “Bocca Serriola”.

Effettuate anche attività volte a reprimere lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti con la segnalazione alla Prefettura di Perugia due 20enne, residenti a Umbertide, trovati in possesso, rispettivamente, di quasi sei grammi di hashish e di uno spinello e un 27enne di Umbertide trovato in possesso di circa un grammo di hashish.