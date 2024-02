Controlli in Alto Tevere, tre giovani segnalati per possesso di hashish

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato in particolare al controllo di persone e mezzi in transito negli abitati di Umbertide e Città di Castello, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione ed al controllo degli avventori all’interno dei locali pubblici.

Il servizio ha previsto l’impiego di equipaggi delle Stazioni Carabinieri di Umbertide, Città di Castello e Trestina, che hanno proceduto al controllo degli abitati e delle zone periferiche di Umbertide e Città di Castello, predisponendo mirati posti di controllo al fine di verificare i veicoli e le persone in ingresso ed in uscita dalle citate località.

Nel corso delle attività sono state circa 60 le autovetture controllate ed oltre 80 le persone identificate, elevando alcune sanzioni per violazioni al codice della strada. Sono stati altresì controllati anche 3 locali pubblici e gli avventori al momento presenti.

I Carabinieri hanno inoltre proceduto al controllo di alcuni giovani nel centro storico di Città di Castello. Tra costoro, tre giovani tifernati, all’esito dei controlli sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e quindi segnalati alla Prefettura di Perugia quali assuntori.