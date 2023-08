Città di Castello, controlli nei locali e lungo le vie di accesso al centro storico

Posti di blocco lungo le vie di accesso e di uscita a Città di Castello e ispezioni nei locali. Il progetto "Borghi sicuri" ha toccato il centro tifernate con gli agenti del Commissariato impegnati in un’attività di monitoraggio del centro cittadino, delle aree commerciali e industriali, dei centri abitati più periferici e isolati.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti in città per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato, a partire da lunedì 34 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita dalla città e sottoporre ad accertamenti più approfonditi le persone con precedenti specifici. Gli agenti, nel corso delle attività straordinarie hanno, sino ad ora, identificato 207 persone e monitorato 92 veicoli.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici – 19 quelli sottoposti a verifica - dove si è proceduto a identificare gli avventori per monitorare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra cui quelle che prevedono il divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori, l’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti.