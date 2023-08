Scuole Città di Castello, contributi per libri di testo: ecco come fare richiesta

Gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno richiedere, entro martedì 3 ottobre, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024.

Come si legge dalla nota del Comune “Potranno beneficiare dei contributi le famiglie residenti nel territorio comunale tifernate con ISEE fino a 15.493,71 euro, che dovranno presentare l’apposita istanza esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione modulistica del portale web istituzionale dell’ente e compilando il relativo modello di domanda, a cui dovrà essere allegata la documentazione attestante la spesa sostenuta. Il sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo sarà erogato dal Comune secondo le modalità e le scadenze stabilite annualmente dalla Regione dell’Umbria”.

L’avviso pubblico e la relativa documentazione sono consultabili sul portale web comunale nella sezione “Il Comune Informa”.