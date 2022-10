Comunità in lutto per la morte di monsignor Vinicio Zambri

E deceduto, martedì 18 ottobre, a 80 anni monsignor Vinicio Zambri, parroco emerito di Trestina e Bonsciano, nonché punto di riferimento per l'intero comprensorio.

Ha svolto il sacerdote come parroco nelle parrocchie di Calzolaro, di Trestina e Bonsciano. Si è distinto per zelo pastorale, pietà e integrità di vita. Per quasi venti anni come direttore della Caritas Diocesana si è dedicato ai più bisognosi.

Dal pomeriggio di Martedì 18 ottobre la camera ardente è allestita nella Chiesa parrocchiale di Trestina, dove Mercoledì alle ore 16.00 verranno celebrate le esequie.

Tanti i messaggi di cordoglio, fra cui quello di Luca Secondi e della giunta comunale. “Una persona buona, altruista, sempre vicino ai più deboli e alle comunità locali dove ha sempre operato al servizio della chiesa con grande spirito di solidarietà e dedizione concreta nei numerosi e importanti ruoli che ha ricoperto, alla Caritas Diocesana e nelle parrocchie che lo hanno visto protagonista fino a quella di Trestina e Bonsciano. Alla famiglia, al vescovo tifernate, alla comunità diocesana le più sentite condoglianze”.