Città di Castello, la rotatoria di via Alfonsine finisce in Consiglio comunale

Interrogazione dei consiglieri, Roberto Marinelli e Tommaso Campagni (lista civica Marinelli Sindaco) su rotatoria tra Via Alfonsine e Via Pieve delle Rose. “Premesso che all’incrocio tra Via Alfonsine e Via Pieve delle Rose il Comune ha da tempo realizzato una mini-rotatoria; Via Alfonsine è molto trafficata perché unisce i rioni circostanti con la bretella Apecchiese; considerato che la mini-rotatoria è causa di numerosi incidenti, poiché per la propria conformazione e la carente segnaletica presente risulta abbastanza difficile capire a chi spetta la precedenza; si è riscontrato che i mezzi provenienti da via Pieve delle Rose entrano velocemente nella mini-rotatoria senza curarsi dei mezzi che provengono da via Alfonsine”. A tale proposito i consiglieri Roberto Marinelli e Tommaso Campagni, interrogano sindaco e giunta “per sapere quali decisioni intendono adottare per eliminare o ridurre drasticamente la possibilità di altri incidenti gravi”