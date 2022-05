Città di Castello: il presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, in visita agli Ex Seccatoi del Tabacco

"Burri è un faro dell'arte che si eleva in questa terra meravigliosa": con queste parole il Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, ha commentato la visita agli Ex Seccatoi del Tabacco, un luogo che "noi tutti umbri dobbiamo conoscere e promuovere". Accompagnata dal consigliere regionale Michele Bettarelli, il Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, nel pomeriggio di giovedì 12 maggio, ha visitato gli Ex Seccatoi del Tabacco e, nell'occasione, anche la mostra temporanea dal titolo "La Luce del Nero".



Assieme al Presidente della Provincia hanno partecipato alla visita i consiglieri provinciali Letizia Michelini, Moreno Landrini, rispettivamente sindaci di Monte Santa Maria Tiberina, Spello, Mirco Rinaldi e Gianluca Moscioni, sindaci di Montone e Lisciano Niccone, il consigliere comunale di Foligno David Fantauzzi.

Attraversando le sale della sede espositiva accompagnati dal Presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, il professor Bruno Corà, e dai consiglieri Tiziano Sarteanesi e Catia Cecchetti, la comitiva ha apprezzato molto il lavoro artistico del maestro Burri e quello che la Fondazione sta svolgendo per mantenere alta l'attenzione su un artista tra i più apprezzati dell'arte contemporanea. "È stata un'esperienza imperdibile - ha detto la Proietti al termine della visita - siamo grati alla Fondazione Burri perché all'interno di questa sede espositiva si sente vivere il Maestro e si coglie l'essenza della sua arte. Faremo, per quello che è di nostra competenza, una grandissima promozione dei musei Burri".