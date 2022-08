Città di Castello, vandali deturpano le pareti esterne di una casa: nel video, però, appare il volto di uno dei giovanissimi

Ancora vandali in azione. E' rimbalzato nei social e nei cellulari di mezza città il video con protagonisti alcuni ragazzi che, con le bombolette spray alla mano, stavano deturpando le pareti esterne di una casa situata nelle colline intorno a Città di Castello. Nel filmato, che è stato messo on line probabilmente dagli stessi autori forse per vantarsi dell'impresa, si vede un giovanissimo che con uno spray di colore rosa fa disegni osceni e scrive frasi indecenti nell'esterno della struttura. Non solo, ma i ragazzi hanno preso poi di mira una statua della Madonna e danneggiandola.

I padroni di casa, che hanno già ripulito i disegni dei vandali, in queste ore sono andati dai carabinieri di Città di Castello per segnalare il fatto e denunciare gli autori, che sono riconoscibili anche grazie al video, visto che a un certo punto uno degli autori appare in maniera inequivocabile.

Ma la lunga notte non finisce qua, vito che ieri sera alcune auto fra Selci e Lama sono state al centro di una serie di atti vandalici, anche questa volta, di giovanissimi.

Specchietti rotti, danneggiamenti a cristalli e sportelli, tergicristalli rotti almeno in tre occasioni, con i proprietari che non hanno potuto fare altro che rivolversi ai carabinieri per denunciare il danno.