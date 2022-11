Città di Castello, viabilità: la provinciale 106 Baucca è stata riaperta al transito

Riaperta al transito la Sp 106 della Baucca. La via di comunicazione, che collega Città di Castello a Pietralunga, era stata chiusa nella giornata di giovedì 24 novembre a seguito di un’ordinanza a firma dell’ingegner Andrea Rapicetta, dirigente del servizio Viabilità della Provincia di Perugia.

Il provvedimento si era reso necessario a seguito della caduta di un grosso masso distaccato dalla parete rocciosa all’altezza del km 18+500, probabilmente dovuto alle abbondanti piogge delle scorse settimane.

Il consigliere provinciale, delegato alla Viabilità Moreno Landrini ha espresso “soddisfazione per il rapido intervento da parte del Sevizio che si è messo subito all'opera per limitare al massimo il disagio riaprendo in tempi celeri la strada dopo aver rimosso il masso e ripristinata la rete sulla scarpata”.