Sansepolcro: tre minori dell'Altotevere protagonisti di una rissa nella notte di Halloween

Sono di Città di Castello e San Giustino i tre minori protagonisti di una furibonda rissa nella vicina Sansepolcro, avvenuta durante la notte di Halloween.

La violenta lite è scoppiata a due passi dal centro, in via Vittorio Veneto: i tre sono stati accompagnati in ospedale a Sansepolcro con ferite lievi.

Ancora da capire le cause che hanno provocato la violenta litigata: avvenuto poco dopo la mezzanotte di martedì primo novembre, che ha visto l’intervento anche delle pattuglie dei carabinieri in forza al comando di Sansepolcro. Per ora bocca cucite su quanto avvenuto da parte delle forze dell'ordine e soprattutto c'è da capire se ci sono segnalazioni o altro.

Proseguono, dunque, le serate violente in valtiberina: nei giorni scorsi il questore di Perugia ha emesso ben 8 Daspo Willy per i protagonisti della rissa vicino a un locale di Città di Castello