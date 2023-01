Città di Castello, vandali in piazza delle Tabacchine

Ancora vandali in piazza delle Tabacchine a Città di Castello: a essere presi di mira sono stati i manufatti dell'area, come i piloni dissuasori di sosta in cemento, che servono affinché le auto non si fermino sopra il marciapiede o direttamente in piazza, oppure i passamano in cemento delle scale che portano al parcheggio. Nel primo caso, alcuni ignoti nella notte li hanno spostati e fatti cadere lateralmente rendendoli, di fatto, non più utili. Nell'altro, invece, sono stati fatti a pezzi le mattonelle che ricoprivano il passamano e getatte nelle scale, mandandole così in mille pezzi. A fotografare e filmare i danneggiamenti sono stati i residenti che, come sempre, si sono poi rivolti alle forze dell’ordine per evidenziare i problemi.

Questa volta, però, cresce anche la necessità di voler presentare la richiesta di un sistema di videosorveglianza con l’obiettivo di fermare gli atti di vandalismo in zona.

“Questo è l’ennesimo danno – hanno detto i residenti - oltre alle scritte con lo spray e la pavimentazione che sta saltando grazie a ore e ore di giri con gli skateboard e le scorribande con carrello del supermercato. Ma cosa si può dire? Non ci sono videocamere né tanto meno altri sistemi che possano dissuadere queste persone. La piazza è un bene di tutti e per questo va vissuta ma rispettata”. Sempre secondo alcuni, i vandali sono gli stessi che fanno parte di un gruppo di giovanissimi che ormai da tempo stazionano nell’area e la danneggiano