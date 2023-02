Città di Castello “capitale” dei lanci: Giovanni Faloci è campione italiano

Altro importante successo per l' Atletica Libertas che, a due settimane di distanza dallo splendido primo posto di Pasquetti ai campionati italiani indoor cat. Allievi, si posiziona ancora una volta sul gradino più alto del podio. Tutto merito del discobolo Giovanni Faloci che ha conquistato il titolo di Campione Italiano nel lancio del disco ai Campionati italiani invernali di lanci, in corso di svolgimento a Rieti nelle giornate di oggi e domani, 25 e 26 febbraio. Città di Castello, a suon di risultati, si candida così ad essere capitale nazionale dei lanci con Faloci e Mattia Pasquetti. I campionati invernali rappresentano da sempre un appuntamento importante in vista degli impegni primaverili: diciotto i titoli in palio a Rieti dove, allo stadio Guidobaldi, gareggiano alcuni fra i migliori lanciatori azzurri nelle specialità di disco, martello e giavellotto. Faloci torna a festeggiare il titolo italiano: dopo una gara combattuta fino all’ultimo centimetro, per la dodicesima volta in carriera il tifernate in forza alle Fiamme Gialle e cresciuto alla Libertas si aggiudica l’oro con la misura di 57,89 m, davanti al toscano Alessio Mannucci (Aeronautica), secondo classificato. A chiudere il podio, il terzo posto di Enrico Saccomano (Atletica Malignani Libertas Udine).

A Rieti presente anche un altro tifernate,Gregorio Giorgis che, per l’occasione, ha vestito la maglia dell’Atletica Avis Macerata, società con la quale l’Atletica Libertas ha ottimi rapporti di collaborazione da oltre dieci anni. Per Giorgis terzo posto nella specialità martello.

Risultati importanti che vanno a confermare l’ottimo lavoro svolto, ogni giorno, da tutti i tecnici e allenatori della società Atletica Libertas di Città di Castello, fiore all’occhiello del mondo sportivo tifernate.

Non sono tardati ad arrivare i complimenti dal Comune