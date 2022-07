Città di Castello: sottrae merce dal supermercato senza pagare, denunciata dalla polizia

Era uscita da un supermercato portando via alcuni prodotti ma senza pagarli: una donna, cittadina albanese di 47 anni, è stata denunciata per furto dalla polizia.

Ad accorgersi di tutto è stata una commessa che l'ha seguita. La donna, poi, arrivata al parcheggio si è disfatta della merce e si è allontanata a piedi. Solo in un secondo momento la donna è tornata a prendere la merce rubata e a quel punto la commessa l'ha rivista e ha preso il numero di targa, contattando gli agenti del commissariato. I poliziotti sono intervenuti e, proprio grazie al numero ti targa, sono riusciti a rintracciare la donna. Dagli accertamenti è emerso che la 47enne non era nuova a simili condotte. A suo carico sono emersi numerosi precedenti di polizia per furti in esercizi commerciali e reati in materia di stupefacenti. Al termine delle attività, gli agenti l’hanno denunciata per furto aggravato.