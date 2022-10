Città di Castello, fino a 12 novembre Omar Galliani protagonista alla Galleria delle Arti con l’omaggio a Garcia Lorca

“Con l’omaggio a Garcia Lorca di Omar Galliani, un grande maestro del gioco del bianco con il nero, dei tratti della matita sulla tela, in estate questa mostra è stata una sorta di ombra artistica della Spagna ospite al 55° Festival delle Nazioni e fino a domenica 16 ottobre chi ama la creatività troverà davvero tanta bellezza alla Galleria delle Arti di Luigi Amadei”.

A sottolineare l’apprezzamento dell’amministrazione comunale per l’esposizione intitolata "… Cosa vede García Lorca?", dedicata alle opere dell’artista Omar Galliani, è l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, che nei giorni scorsi ha visitato l’allestimento aperto al pubblico fino a domenica 16 ottobre. Un'esposizione che nasce dalla lettura di alcune poesie di Federico García Lorca e da una selezione di opere di Omar Galliani preziosamente custodite in un cassetto, alle quali se ne sono aggiunte di nuove: inedite tavole che tracciano una contiguità ideale tra parola e segno con l'opera del più importante poeta spagnolo del ‘900.

“Abbiamo deciso di prolungare di altri quattro giorni questa mostra, molto apprezzata da italiani e stranieri, soprattutto dai tanti turisti in visita nella nostra città in questi mesi, per l’originalità di un’artista molto sensibile al mondo della poesia, che da Garcia Lorca ha tratto stupendi motivi di ispirazione tradotti nelle opere che abbiamo avuto il privilegio di ospitare”, sottolinea Luigi Amadei, nel ringraziare il Comune di Città di Castello, che ha patrocinato l’evento, il Festival delle Nazioni e gli sponsor che insieme al mondo dell’associazionismo ne hanno sostenuto l’allestimento. Il percorso espositivo, che potrà essere visitato a ingresso libero tutti i giorni con orario 10.30-13.00 e 16.30-19.30, comprende una decina di opere realizzate a matita nera e pastello su tavola, unitamente ad un lavoro su foglia d'oro e alcune matite e inchiostri su carta. Lavori di grande formato si alternano a quadri di piccola dimensione. Tutte le opere esposte, alcune di queste realizzate appositamente per "… Cosa vede García Lorca?", appartengono agli anni Duemila. “Siamo davvero grati alla galleria delle Arti e a tutte le realtà del nostro territorio che durante l’anno si affiancano agli eventi che promuove l’amministrazione comunale e con il loro contributo, originale, appassionato e competente, compongono un unico quadro culturale nella nostra città”, sottolinea l’assessore Botteghi.