Città di Castello, Pronto soccorso: ''Stiamo tornando in linea con gli anni della fase pre pandemica''

''Striamo tornando in linea con gli anni della fase pre pandemica''. Con queste parole i vertici della struttura complessa di Pronto soccorso del presidio dell' Altotevere hanno fotografato la situazione del 20220.

Oltre 35 mila accessi al Pronto soccorso, circa 95 pazienti al giorno. Sono i numeri che hanno caratterizzato il 2022 del reparto dell'ospedale di Città di Castello e Umbertide, coordinato dal dottor Mario Gildoni, dirigente della struttura complessa di Pronto soccorso del presidio dell' Altotevere.

L'aspetto che fa più riflettere è che solo il 3,5% dei casi sono i cosiddetti codici rossi, che si caratterizzano come ''emergenza con priorità assoluta, ingresso immediato per pazienti con grave compromissione di una o più funzioni vitali''; tutto il resto, ovvero oltre il 95% sono codici gialli, verdi o bianchi.

Rispetto al periodo pre Covid, c'è stato una diminuzione di accessi: nel 2019, infatti, c'erano stati circa 111 accessi al giorno, circa 16 utenti in meno ogni giorno.

Ma il Pronto soccorso non è solamente un ambulatorio, ma ''un vero e proprio reparto'' come hanno spiegato i vertici.

C'è l'Obi (osservazione breve e intensiva) e la medicina di urgenza, con una decina di posti letto, che nell'anno appena concluso ha visto 1175 ricoverati e 487 dimissioni con un tasso di utilizzo del reparto, superiore a 85%.

senza dimenticare che nello spazio del Pronto soccorso, ci sono delle stanze riservate: come quella dedicata ai bambini, ai pazienti pediatrici.

''L'anno appena concluso – hanno spiegato ancora – è stato caratterizzato dalla presenza del Covid: proprio per questo abbiamo una seconda area, chiamata area grigia o di isolamento, dove vengono trattati e valutati e dimessi dopo la valutazione i pazienti che sono stati 1109 con 3 accesso di media al giorno. Nel 2021 abbiamo toccato punto anche 9 o 10 pazienti al giorno''.

Per il 2023, invece, i vertici pensano di ''migliorare il percorso pediatrico e di attivarne uno di bassa complessità, esempio fast truck, ovvero percorsi che cercano di facilitare lo stazionamento e il flusso nel reparto di Pronto Soccorso per poter rientrare in quello del ministero ci chiede: prestazione del reparto in 8 ore''.