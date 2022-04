Città di Castello il sindaco Secondi ha ricevuto in Comune, Ugo Caselli ed Emilio Giordano Giulietti

Il sindaco, Luca Secondi, ha ricevuto presso la residenza municipale, Ugo Caselli ed Emilio Giordano Giulietti “storici” volontari, riferimenti di diverse associazioni e gruppi di cittadini che nel corso degli ultimi decenni hanno dato impulso ad iniziative di carattere benefico, solidale e sociale in particolare sul versante sanitario.

Oltre 50 anni di attività a contatto con i cittadini e tutti coloro che per varie ragioni hanno avuto bisogno di aiuto e sostegno anche morale.

“Caselli e Giulietti – ha precisato il sindaco nel corso del cordiale incontro – si sono sempre spesi senza sosta per la collettività tifernate ed hanno legato il proprio impegno di instancabili volontari per dotare in particolare l’ospedale di Città di Castello e le strutture sanitarie del territorio di tecnologia, arredi e strumenti utili all’ulteriore potenziamento dei servizi ai cittadini. E’ riconosciuta da tutti la loro proverbiale capacità di coinvolgimento di tante persone nelle attività di volontariato e per questo gli siamo grati e riconoscenti nella consapevolezza che proseguiranno ancora con dedizione, entusiasmo e desiderio di aiutare chi si trova in difficoltà”.

Prima di congedarsi dal sindaco, Ugo Caselli, particolarmente commosso ha voluto ringraziare anche a nome di Giulietti, le istituzioni, il comune e la Asl, con tutto il personale medico e lavorativo ad ogni livello che hanno sempre supportato le iniziative di carattere benefico che hanno portato avanti per oltre cinquanta anni.

Caselli, dipendente di una nota azienda cartotecnica, nel tempo libero e poi quando è andato in pensione, ha operato come volontario nella Croce Rossa Italiana dal 1968 per oltre 30 anni, e si è poi impegnato nell’associazione per la lotta contro il cancro e come singolo volontario in diversi ambiti, in particolare del settore sanitario.

“Ringraziamo il sindaco per le belle parole e tutta la comunità tifernate, i tanti cittadini e imprenditori che hanno contribuito al raggiungimento di piccoli ma significativi obiettivi sempre per il bene di chi si trova in difficoltà”, hanno concluso Caselli e Giulietti, annunciando di avere un sogno nel cassetto per il futuro: “organizzare un festival comprensoriale di musica rivolta ai gruppi giovanili”, ovviamente sempre con finalità benefiche.