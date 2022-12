Città di Castello, turisti al Campanile Cilindrico

Non solo una numerosa presenza di turisti presenti a Città di Castello ma anche gruppi del comuni limitrofi che vengono a scoprire o ri scoprire le bellezze del nostro territorio. Infatti l’Associazione Arci Astra di San Giustino ha visitato non solo la Basilica Cattedrale e i palazzi storici del centro ma anche il Campanile cilindrico grazie alla esperta guida di Nadia Burzigotti. La presidente Milena Frenguelli e la consigliera Simona Possenti dell’Associazione hanno volentieri portato il gruppo alla scoperta del monumento cilindrico di rara bellezza, di impianto ravennate dei secc. XI-XII. Plauso viene da Catia Cecchetti che “rimarca l’importanza di ri scoprire il ricco patrimonio culturale dei nostri territori apprezzato dai molti turisti presenti in questo periodo nella nostra città”. Inoltre il collegamento tra comuni divisi amministrativamente non impedisce il naturale legame culturale ed artistico tra territori vicini. Il Museo diocesano ed il Campanile rimarranno aperti in occasione delle festività natalizie con anche numerosi eventi nel territorio umbro e toscano, promossi nell’iniziativa Natale tra Umbria e Toscana VII Edizione.