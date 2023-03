Violenta per anni le nipoti, quarantenne alla sbarra. Le due ragazzini si sono ribellate e hanno chiesto aiuto

Violenza sessuale. E' questo il reato a cui dovrà rispondere un uomo, residente in Altotevere ma nato in una regione diversa, accusato dalle nipoti. Teatro della scabrosa vicenda è il territorio a cavallo di Umbria e Toscana, fra la Valtiberina e l'Atotevere. I fatti sono iniziati nel 2011 quando lo zio, non ancora trentenne, aveva iniziato ad approfittare delle due piccole: le figlie di un fratello e di una sorella. Con una, però le attenzioni si sono interrotte quasi immediatamente. Per l'altra, invece, sono proseguite per anni, senza che la vittima potesse dire nulla. Fino al 2020 quando, in piena pandemia, la ragazza – ormai ventenne – finalmente non riuscì ad aprirsi con l'altra cugina, anche lei ventenne

Le due si sono poi aperte in famiglia: da qui il lungo iter in uno studi legale fino alla querela e a un primo incontro con i magistrati. Un incidente probatorio davanti al giudice Margherita Amodeo: all’esito del quale gli atti sono trasmessi nuovamente alla Procura della Repubblica ed il Pm Formisano, ha formulato la gravissima imputazione: violenza sessuale.

La prima udienza si terrà il 9 marzo, ( 24 ore dopo la data che ricorda Giornata internazionale dei diritti della donna) al tribunale di Perugia; quando davanti al giudice, dottor Piercarlo Frabotta, sfileranno le due ragazze - rappresentate dagli avvocati Raffaella Fiorucci e Luciana Pauselli quest'ultima sostituita processualmente dall'avvocato Andrea Biccheri - e lo zio con il legale di fiducia.