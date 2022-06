Città di Castello, il vescovo è arrivato agli Zoccolanti

Con la polo blu, pantaloni grigi, l'immancabile crocifisso di legno. Un saluto a chi lo aspettava prima di entrare in chiesa dove a ringraziato a tuti coloro che lo hanno accompagnato in questo pellegrinaggio di tre giorni.

A metà pomeriggio il vescovo diocesano, monsignor Luciano Paolucci Bedini, ha terminato il suo cammino agli Zoccolanti, iniziato mercoledì da Gubbio: insieme a lui un centinaio di pellegrini. Tre giorni per raggiungere il comune tifernate dalla città di pietra, seguendo le orme di San Francesco.

Alle 18 poi il vescovo ha officiato una messa nel giardino del convento. Domani, sabato 18 giugno, alle ore 16.30, c’è il primo momento della giornata che segna l’inizio del ministero pastorale di mons. Paolucci Bedini, con l’accoglienza al santuario di Santa Maria delle Grazie.

Segue il corteo verso il palazzo comunale percorrendo a piedi via XI Settembre, via Mario Angeloni, piazza Matteotti e corso Cavour. Fino all’arrivo in piazza Gabriotti dove - alle ore 17 - c’è il saluto del sindaco tifernate Luca Secondi, alla presenza di varie autorità civili e militari.

Mezz’ora più tardi, intorno alle 17.30, l’accoglienza nella cattedrale dei Santi Florido e Amanzio. La celebrazione eucaristica solenne per l’inizio del ministero episcopale di mons. Paolucci Bedini inizia alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta dal canale Youtube e sulla pagina Facebook della diocesi di Città di Castello, creati proprio in questi giorni.