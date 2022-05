Città di Castello: il nuovo vescovo si trasforma pellegrino, a piedi da Gubbio per incontrare i fedeli

Si fermerà al Convento degli Zoccolanti prima di prendere possesso della Diocesi. Monsignor Luciano Paolucci Bedini, come aveva affermato, arriverà in Altotevere a piedi da Gubbio, dopo un percorso di tre giorni.

E' lo stesso vescovo ad annunciarlo con una lettera.

''Carissimi sorelle e fratelli – h scritto - si avvicina ormai il giorno dell'inizio del mio ministero pastorale in mezzo a voi a servizio della amata Chiesa di Città di Castello, e nei giorni precedenti desidero percorrere a piedi il cammino che, sulle orme di San Francesco, unisce queste due Chiese ''.

''Partirò da Gubbio la mattina del mercoledì 15 giugno prossimo, con chi vorrà accompagnarmi, anche solo perun tratto o un momento, nei giorni che seguiranno, per arrivare alle porte di Città di Castello la sera del venerdì 17- ha detto ancora - Non è questo l'arrivo ufficiale del nuovo Vescovo, ma prima di abbracciare la Chiesa-Sposa di Cristo desidero incontrarla, come nel tempo del fidanzamento, per conoscerla ed imparare ad amarla attraverso i volti, le storie e le terre che la attraversano''

Il percorso prevede la partenza mercoledì 15 alle 8 da Gubbio, verso San Benedetto Vecchio, dove è previsto il pranzo, e poi la sosta a Pietralunga. Giovedì, partenza sempre alle 8 da Pietralunga verso Pieve de' Saddi, per il pranzo. Nel pomeriggio l'arrivo a Candeggio. Infine venerdì partenza sempre alle 8 da Candeggio verso il Sasso, dove c'è la sosta, e poi si scende verso Città di Castello con arrivo al Convento degli Zoccolanti: qui il Vescovo alle 18 celebrerà una funzione religiosa al termine del pellegrinaggio.

''Per chi vorrà e potrà camminare con me lungo la Via di Francesco – ha concluso la nota – e indico alcuni riferimenti:don Francesco Cosa: 328.033.82.61''.