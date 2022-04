Città di Castello, vandali prendono di mira la stazione del treno

Ancora una volta atti di vandalismo, ancora una volta presa di mira la stazione di Città di castello.

Nella notte fra lunedì e martedì ignoti sono penetrati nella sala d'aspetto e hanno preso di mira il tabellone per gli orari, sfasciandolo. Hanno rotto il pesante vetro di protezione e poi l'apparecchio.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i dipendenti, che questa mattina all'alba sono entrati e si sono accorti prima dei vetri per terra e poi del danno.

L'area infatti non è presidiata durante la notte, nemmeno chiusa e da qualche tempo i vigilantes che prima passano ad intervalli più o meno regolari svolgendo una funzione importante per allontanare i malintenzionati, adesso non c'è nessuno e durante la notte diventa un po' la terra di conquista.

Il secondo caso nel giro di 24 ore, visto che nella notte fra sabato e domenica di pasqua a essere preso di mira è stato il parcheggio sottostante piazza delle tabacchine, con dei ragazzi che hanno rubato gli estintori e li hanno attivati nella piazza.