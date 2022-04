Città di Castello, vandali in piazza delle Tabacchine

Non c'è pace nemmeno a Pasqua. Nella notte fra sabato e domenica, infatti, alcuni vandali sono riusciti a penetrare nei parcheggi sottostanti Piazza dell'Archeologia e dopo aver portato all'esterno alcuni estintori li hanno aperti, sporcando la piazza e via Borgo Farinario, la strada a fianco.

Una notte da incubo anche per i condomini, alcuni dei quali sono scesi nel parcheggio interrato, una parte destinato proprio alle vetture dei residenti nelle nuove strutture, per capire e vedere se ci fossero stati dei danni anche alle auto.

Al momento non pare ci siano stati danneggiamenti verso le vetture da parte di questo gruppo di giovani, se non giovanissimi.

Sul garage, privato, è stato installato un moderno impianto di video sorveglianza e secondo alcuni le telecamere non sono hanno ripreso i giovani che sono entrati e hanno portato via gli estintori, ma alcuni di loro sono riconoscibili.

Le foto hanno fatto subito il giro dei social, con tanti tantissimi commenti

C'è anche chi giura di aver visto, successivamente, il gruppo penetrare nel vecchio ospedale. Non è la prima volta che avvengono gesti simili in quelle zone: già negli anni passati l'area dei parcheggi dei frontoni era stata presa di mira dai giovani che danneggiavano le auto. Stessa sorte anche per la piazza.