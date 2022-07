Città di Castello, vandali di nuovo in azione nel centro storico

Specchietti rotti, danneggiamenti a cristalli e sportelli, tergicristalli rotti.

Di nuovo vandali in azione, soprattutto contro le auto. Le testimonianze sono apparse nei social: è successo nelle ore piccole della notte fra venerdì e sabato e la zona presa di mira, non certo immune da imprese del genere, è quella del centro storico. Sono state diverse le macchine posteggiate prese di mira da ignoti.

Indignazione sul web per quanto accaduto.

Non è la prima volta che accadono situazioni simili in centro storico: basta ricordare quanto accaduto negli ultimi mesi in piazza delle Tabacchine, fra danni con l'estintore, problemi nei parcheggi interrati.