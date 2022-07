Città di Castello, ecco il Progetto “vacanze sicure” della Polizia di Stato, campagna di sensibilizzazione

Il progetto "Vacanze sicure", la campagna di sensibilizzazione di buone pratiche da seguire prima e durante le vacanze per limitare la piaga dei furti, promosso su scala nazionale e territoriale dalla Polizia di Stato, dalle Questure e dai Commissariati di Pubblica Sicurezza e’ stato presentato ieri sera a San Secondo nel corso di un incontro con la cittadinanza.

Sviluppato in sinergia con le amministrazioni comunali, il progetto prevede infatti incontri sul territorio per mettere in guardia i cittadini su furti e truffe. Sul tema di stretta attualità sono intervenuti, Dario Lemmi, vicedirigente del commissariato di Città di Castello ed il Responsabile dell’Ufficio Controllo del territorio, vice-ispettore, Giancarlo Salvadori e la Presidente della Commissione Comunale Affari Istituzionali del comune che ha coordinato l’iniziativa.

L' incontro è stato apprezzato dai cittadini per i consigli pratici moto utili e il confronto confidenziale tra Polizia di Stato e cittadini, in uno spirito di vicinanza e collaborazione reciproca. All'incontro erano presenti una trentina di persone: il primo di una serie di incontri che la Polizia di Stato vuol offrire sul territorio anche affrontando temi diversi.

Sono state proiettate slides ed analizzati comportamenti in relazioni a diverse casistiche, poi arricchite di commenti. Condivisa l'utilità di uno scambio di esperienze che agevolano il lavoro delle Forze di Polizia e migliorando la sicurezza urbana e contribuendo a contenere fenomeni di microcriminalità. L'importanza di presentare denunce per predisporre un controllo del territorio mirato. Tra i presenti si è creata una speciale empatia, data dalla straordinaria disponibilità dei due relatori.