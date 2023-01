Città di Castello: lezione di sicurezza all’Unitre nell’ambito della “lezione del giovedi”

Forze dell’ordine in “cattedra” per una interessante lezione sul tema del contrasto a truffe e furti. Partecipato incontro ieri presso la sala “Paolo Rossi Monti” della biblioteca “Carducci” nell’ambito della “lezione del giovedi”, inserita nel programma del secondo quadrimestre dell’Anno Accademico 2022-2023 dell’Università della Terza Età di Città di Castello Aps. Accanto al Presidente Flavio Bravi, che ha sottolineato “importanza ed utilità concreta di questa apprezzata iniziativa che riguarda fenomeni sociali di scottante attualità”, la presenza in veste di relatore del Luogotenente, Fabrizio Capalti (Comandante della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Città di Castello), che ha parlato “dell’attività di contrasto al fenomeno criminale delle truffe e dei furti, nelle varie tipologie”. Presente anche l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti. Il Luogetenente Capalti ha fornito alcuni utili consigli ai cittadini, da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi, come furti, truffe e raggiri. Numerose sono state le persone che hanno preso parte all’iniziativa, chiedendo informazioni, a riprova dell’interesse per la tematica affrontata. Durante l’incontro ci sono state, inoltre, alcune testimonianze da parte di coloro che hanno apprezzato l’iniziativa dell’Unitre in collaborazione con i Carabinieri dimostrando un alto sentimento di fiducia nelle forze dell’ordine e di Polizia che ogni giorno sono presenti tra la gente nel territorio. L’assessore Calagreti ha definito l’iniziativa, “utile e significativa sotto ogni profilo prima di tutto quello della sicurezza e messa in atto di accorgimenti e consigli pratici atti a prevenire spiacevoli sorprese”, ringraziando l’Unitre per averla organizzata e l’Arma dei Carabinieri per aver partecipato “attraverso il Comandante della Compagnia e della Stazione, Fabrizio Capalti, impeccabile relatore che ha coinvolto in maniera diretta l’attenta e folta platea”.