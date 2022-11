Città di Castello, una domenica fra cultura e religione, pensando anche a chi si trova in difficoltà

Un momento in cui arte, spiritualità e solidarietà si fondono.

Si intitola “L’Avvento e il Natale tra fede e arte”, l'appuntamento realizzato dall’Associazione Chiese Storiche e dalla Corale Marietta Alboni. L’evento, sarà ad ingresso libero e si svolgerà nella chiesa di Santa Veronica a La Tina in Città di Castello domenica 27 novembre, con inizio alle 16.

Domemica 27 novembre il programma prevederà un breve prologo sul significato storico-teologico dell’Avvento e del Natale ad opera di Marcella Monicchi ( Baccalaureato in Scienze Religiose presso l’Istituto Teologico Assisi), quindi si passerà ad illustrare le opere d’arte selezionate, curerà questa parte Romanella Gentili Bistoni, esperta d’arte. L’esecuzione dei brani musicali, che spaziano da Bach e Vivaldi, sarà affidata alla Corale Marietta Alboni e all’Orchestra “I Concertisti” diretti da Marcello Marini. Le conclusioni saranno a cura del Vescovo di Città di Castello, Mons. Luciano Paolucci Bedini. Le Associazioni promotrici, nel corso dell’iniziativa, promuoveranno una raccolti fondi a favore della Caritas diocesana, un gesto di solidarietà verso di una organizzazione che si distingue per l’impegno sociale a favore delle persone che versano in difficoltà. Il comitato promotore ha ringraziato tutte le persone, gli enti e le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa idea. Paolo Bocci ha sottolineato come per secoli gli artisti hanno realizzato lavori ispirandosi a questi due momenti: con l’arte che invita a contemplare quanto le Sacre Scritture annunciano. Un viaggio nei nostri giacimenti artistici, breve ma significativo, che ci permetterà di scoprire, o riscoprire, alcune opere d’arte realizzate per la nostra valle. Riappropriarci della bellezza sarà anche un modo diverso di prepararci al tempo del Natale, con il contributo dei nostri volontari che metteranno a disposizione della collettività la loro passione ed il loro sapere. Il vescovo Paolucci Bedini ha definito l’iniziativa “come un contributo importante all’arte e alla religione spesso insieme nel corso della storia sottolineando anche il coinvolgimento della Caritas diocesana e tutti gli aspetti meritori legati alla solidarietà”.