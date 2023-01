Città di Castello: un sasso colpisce un’auto mentre transita sotto un cavalcavia, indaga la polizia

Lo scorso fine settimana, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti in via Moncenesio dove il conducente di un veicolo aveva segnalato di aver subito il danneggiamento della propria auto per via di un sasso, precipitato da un cavalcavia ferroviario.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno parlato con il conducente dell'auto che ha spiegato che mentre stava transitando sotto il cavalcavia aveva sentito un forte rumore provenire dal tettuccio dell’auto. Dopo essersi fermato per un controllo del mezzo, l’uomo aveva constatato la presenza di una vistosa ammaccatura, poi risultata essere stata provocata da un grosso sasso precipitato dal cavalcavia. Dalle verifiche, gli agenti hanno scoperto che si trattava di un sasso compatibile con quelli utilizzati come “fondo” in prossimità dei binari: da qui hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause dell’evento e individuare eventuali responsabili.