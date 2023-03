San Giustino, lavori sulla rete idrica: ecco dove si resta senza acqua

A causa lavori di manutenzione straordinaria , dalle 9 alle 13 di lunedì 27 marzo, verrà interrotto il servizio idrico in diverse vie a San Giustino.

Lo stop riguarda: via Niccolò Paganini e limitrofe; via Giuseppe Verdi e limitrofe; via Gaetano Doninzetti e limitrofe; via Arturo Toscanini e limitrofe; via Giacomo Puccini e limitrofe; via Gioacchino Rossini e limitrofe; via Anconetana e limitrofe; via Della Resistenza e limitrofe; via Monte Rosa e limitrofe; via Monte Grappa e limitrofe; via Vicolo Moncenisio e limitrofe; via Sant'Anastasia e limitrofe; va Cervino e limitrofe; via Marmolada e limitrofe e per finire via Umbra e limitrofe. Difficoltà per l'erogazione anche a chi risiede in località Le Petricce e in località La Casina.

Al momento del ripristino del servizio, fa sapere l'azienda, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza: sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

''L’Azienda – hanno aggiunto - resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445''