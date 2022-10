Città di Castello, truffata sul web, carabinieri denunciano un uomo di 60 anni

Pensava di aver fatto l'affare. Invece è stata truffata, ma i carabinieri della stazione di Città di Castello scoprono e denunciano l'imbroglione.

A finire nei guai un sessantenne di Taranto che, con artifizi e raggiri, avrebbe indotto una ventiseienne di San Giustino a versare in suo favore la somma di 650 euro, tramite ricarica su una carta Postepay, con la convinzione di procedere all’acquisto di uno smartphone iPhone 13 Pro Max, pubblicizzato sul noto “Marketplace Facebook”. Purtroppo dopo il pagamento, non vedendo giungere l’articolo, la ragazza ha capito di essere stata truffata. Presentata la denuncia ai militari, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo a risalire ed identificare il presunto autore della truffa, peraltro già con diversi precedenti per analoghi reati. L’uomo è stato quindi denunciato.

I carabinieri raccomandano massima attenzione perchè '' In questo periodo è altissimo il numero di acquisiti realizzati tramite i più comuni siti web, ma purtroppo sono contemporaneamente numerosi anche i reati posti in essere da parte di malfattori, che vedono nella rete terreno fertile per facili guadagni'' .