Cttà di Castello, rivoluzione del traffico nel quartiere Graticole

Modifiche alla disciplina del traffico in via Pieve delle Rose nel tratto compreso tra via Alfonsine e via delle Scienziate (variante Apecchiese), con l'istituzione del senso unico di marcia. Questo prevede l' ordinanza numero 331 del dirigente, Comandante della Polizia Municipale, dottor Emanuele Mattei.

Premesso che che, nell’ambito di un’analisi complessiva della viabilità attualmente in vigore nel contesto cittadino, da parte del Comando della Polizia Municipale è in corso uno studio finalizzato al miglioramento della circolazione e delle condizioni di sicurezza in favore degli utenti “vulnerabili” della strada e dei veicoli che transitano sulle strade presenti nel territorio comunale di competenza – c'è scritto nella nota - e considerato, in tale contesto, l’incidentalità all’intersezione tra via Pieve delle Rose e via Alfonsine e le segnalazioni pervenute da parte dei residenti riguardo problematiche inerenti la sicurezza stradale, in particolare l’aumento del traffico veicolare e della velocità, nel tratto di Via Pieve delle Rose compreso tra Via Alfonsine e Via delle Scienziate (Variante Apecchiese)'' per i vigili urbani c'è l'opportunità di valutare le modifiche da apportare all’attuale disciplina del traffico, al fine di garantire la sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Così dopo il tavolo tecnico per la viabilità urbana, che si è tenuto il 10 ottobre e dopo i sopralluoghi effettuati nella zona '' è emersa la necessità di istituire, nel tratto di Via Pieve delle Rose sopracitato, il senso unico di marcia con direzione “Via Alfonsine - Via delle Scienziate”, al fine di tutelare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale''.

“Per i motivi di cui in premessa - si legge nella ordinanza – si ordina di prevedere in Via Pieve delle Rose, nel tratto compreso tra Via Alfonsine e Via delle Scienziate (Variante Apecchiese), l’istituzione della seguente disciplina di traffico: senso unico di marcia con direzione “Via Alfonsine - Via delle Scienziate”, mediante l’installazione del segnale senso vietato all’intersezione con Via delle Scienziate e del segnale senso unico all’intersezione con Via Alfonsine e con le strade che si immettono nel tratto in questione di Via Pieve delle Rose; obbligo di “fermarsi e dare precedenza” (stop), mediante l’installazione dell’apposito segnale, corredato dalla relativa segnaletica orizzontale e direzione obbligatoria verso il senso di marcia consentito, mediante l’installazione dell’apposito segnale nelle strade che si immettono nel tratto in questione di Via Pieve delle Rose, all’intersezione con la medesima; Nei tratti di Via delle Scienziate (Variante Apecchiese) che, alla Rotonda R. Brunelli, si intersecano con Via Pieve delle Rose dovrà essere installato il segnale di preavviso di intersezione urbana rotatoria indicante le varie direzioni e il senso vietato verso il tratto di Via Pieve delle Rose oggetto della presente disciplina di traffico; Nel tratto di Via Pieve delle Rose dove è istituito il senso unico di marcia dovrà essere apposta la segnaletica orizzontale sottoindicata: Strisce di margine continue su ambo i lati interrotte in corrispondenza delle strade e accessi laterali che delimitano la carreggiata e la banchina, al fine di garantire il transito dei veicoli e pedoni in condizioni di sicurezza; Isola di traffico a raso e strisce di raccordo in prossimità dell’intersezione con Via delle Scienziate, per evidenziare il senso vietato”.