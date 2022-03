Città di Castello, traffico in tilt, ''Apecchiese'' chiusa per un camion ribaltato

Apecchiese chiusa per un incidente. La Strada statale 257 è stata teatro, oggi (martedì 1 marzo) di un camion che si è ribaltato al chilometro 10 e 500 in direzione di Città di Castello.

Il mezzo era diretto a Livorno per imbarcarsi su una nave. Dopo lo schianto, è sono intervenuti glia genti della polizia municipale, i vigili del fuoco anche da Perugia con una gru.

L'operazione di rimozione è ancora in atto e si concluderà solo in tarda serata, con la strada che, al momento, è interdetta. Il conducente trasportato in ospedale da equipaggio 118..