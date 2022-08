Città di Castello tornano le fiere di san Bartolomeo

Nel fine settimana tornano le Fiere di San Bartolomeo, torna dopo due anni la Mostra Zootecnica, torna l’appuntamento con l’identità, la storia, la tradizione, la cultura di Città di Castello e con le tante imprese del settore agricolo che, ieri come oggi, sono una parte importante dell’economia del nostro territorio”.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al commercio e al turismo Letizia Guerri hanno presentato così stamattina in conferenza stampa l’edizione 2022 delle Fiere di San Bartolomeo, che il Comune organizzerà tra il centro storico, piazzale Ferri e il parco comunale Alexander Langer da venerdì 26 a domenica 28 agosto, in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria e Marche, la Pro Loco di Piosina e la Società Rionale Madonna del Latte.

“Per tre giorni - ha evidenziato l’assessore Guerri - il centro storico sarà vivo e pulsante, punto di riferimento di tante iniziative che dalla mattina alla sera daranno la possibilità ai tifernati e ai tanti turisti in città di approfittare di un’offerta vasta e variegata per visitare i luoghi custodi della storia della storia, della cultura e delle tradizioni della città”. I 60 espositori della fiera delle merci, che ospiterà 25 postazioni per produttori agricoli, artigiani, antichi mestieri tra piazza Gabriotti e piazzale Ferri, apriranno l’evento venerdì mattina e da sabato prenderà il via la Mostra Zootecnica, che all’interno del parco Langer porterà in vetrina circa 150 animali, tra bovini, equidi (compresi pony, asini, alpaca), ovini, caprini e esemplari avicoli ornamentali.

I capi di razza chianina saranno protagonisti dell’esposizione con il toro Italo, l’esemplare più maestoso in esposizione appartenente all’azienda agricola di Francesco Fedeli, che calamiterà l’attenzione con i suoi 16 quintali di peso e un’altezza di 1 metro e 90 al garrese. All’interno del parco sarà allestita anche una fattoria didattica, “La fattoria di Dora”, che darà la possibilità a tutti i bambini di conoscere da vicino pecore, capre, conigli, galli, galline, mucche, cavalli, api e alpaca, mentre gli stand gastronomici della Pro Loco di Piosina e della Società Rionale Madonna del Latte permetteranno ai visitatori di mangiare in fiera e scoprire i prodotti tipici del territorio. L’area verde comunale farà anche da cornice a un importante momento di confronto e approfondimento per il mondo della zootecnica, con il convegno patrocinato dal Comune, che, alle 17 di sabato, presenterà l’attività dell’Associazione Regionale Allevatori di Umbria e Marche, con un focus tra tecnici e allevatori sulle razze allevate in Umbria.

Domenica mattina la Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello parteciperà alle Fiere con una rievocazione del Palio della Balestra a piazzale Ferri, mostrando l’antica arte del tiro al bersaglio. Il centro storico darà l’opportunità alle famiglie con i bambini di divertirsi nell’area per animazione e giochi che sarà allestita nel fine settimana in piazza Fanti, mentre per tutti ci sarà la possibilità di andare alla scoperta delle prelibatezze gastronomiche della tradizione italiana con il Finger Food Festival, che si terrà da giovedì 25 a domenica 28 agosto in piazza Matteotti. Nella conferenza stampa di stamattina Fabrizio Soro, presidente dell’Associazione Regionale Allevatori Umbria ha spiegato insieme a Claudio Bressanutti, direttore generale dell’ARA Toscana-Umbria e Marche, a Emiliano Ciarini, coordinatore ARA Umbria e Marche, e all’allevatore locale Francesco Fedeli, l’importanza per gli allevatori di tornare protagonisti delle Fiere di San Bartolomeo, come fondamentale momento di rilancio di un settore particolarmente colpito dagli effetti della pandemia.

“Città di Castello è un appuntamento clou per la zootecnia regionale – ha dichiarato Soro - per cui siamo onorati e contenti della proficua collaborazione con l’amministrazione comunale grazie alla quale tornerà la Mostra Zootecnica, che ci darà modo di valorizzare l’attività degli allevatori, motori dell’economia e veri custodi dell’ambiente e del paesaggio della nostra regione”. A sottolineare la soddisfazione di partecipare insieme alla manifestazione e di portare in vetrina le ricette della tradizione gastronomica locale sono stati il presidente della Pro Loco di Piosina Luigi Perugini e il presidente della Società Rionale Madonna del Latte Andrea Massetti, che hanno dato conto dell’entusiasmo con cui i volontari delle due associazioni stanno preparando le giornate di venerdì, sabato e domenica.