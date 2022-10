Città di Castello, oltre 7 mila persone alla Mostra Mercato Tiferno Comics & Games

Tutti pazzi per il mondo del fumetto! Dopo due anni lontana dalle piazze cittadine la Mostra Mercato Tiferno Comics & Games è tornata ad animare il centro tifernate accogliendo oltre settemila persone nel finesettimana appena trascorso, tra gli stand allestiti in piazza Gabriotti, piazza Matteotti e piazza Gildoni.

Una ventesima edizione da urlo: “già sabato le oltre duemila persone accorse in centro a Città di Castello hanno accresciuto il nostro entusiasmo – ha detto il presidente dell’associazione Amici del Fumetto, Gianfranco Bellini – ma il bello doveva ancora venire. Domenica, infatti, abbiamo registrato oltre cinquemila partecipanti tra cosplay, appassionati di fumetti e semplici curiosi”. Colori, musica e games hanno fatto il resto animando il centro tifernate per due giorni, sabato 15 e domenica 16 ottobre, superando ogni aspettativa.

Molti i tifernati che hanno partecipato alle due giorni con tanti gli appassionati del territorio perugino che non hanno perso l’occasione di vivere una giornata di festa, ma numerosi soprattutto anche i forestieri, arrivati a Città di Castello da regioni limitrofe e non solo. Una manifestazione che, nonostante i vent’anni, non delude, ma attrae.

Piazza Gabriotti è stata teatro dei games proposti e portati al pubblico da varie associazioni ludiche, in un’area gestita ed organizzata dall’associazione ludica tifernate Peter Pan. Lo stand ha visto migliaia di persone alternarsi nei tanti giochi proposti o ad ammirare le varie presentazioni. Numerosi anche i bambini che hanno partecipato alle iniziative scoprendo, spesso, giochi e attività per loro del tutto nuovi!

Tante le persone anche sotto il palco, allestito in piazza Gildoni, per i vari spettacoli e concerti gestiti da BHC, ma soprattutto per l’attesa gara di cosplay, che finalmente dopo il periodo del covid è tornata in presenza. Nella serata di domenica la giuria composta da tre cosplayer professioniste ha premiato fra tutti i partecipanti tre “colleghe”: Hutao (premio miglior videogioco), Porom (premio miglior accessorio) e una creatura druida dei boschi (premio miglior original).

Tutti i visitatori hanno avuto anche la possibilità di ammirare la mostra allestita nello splendido Palazzo Facchinetti dal titolo “Valentina presenta: TUTTOCREPAX”. Un via vai ininterrotto di persone ha ripercorso l’iter artistico e professionale del creatore della celebre Valentina, Guido Crepax. Ricordiamo che la mostra è ancora visitabile fino al 23 ottobre, tutti i giorni dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

Il presidente Gianfranco Bellini, a nome dell'associazione, per la riuscita della ventesima edizione della mostra mercato ringrazia "i tanti soci degli Amici del Fumetto che, volontariamente, hanno presieduto alla biglietteria della mostra e degli stand, le tante associazioni tifernati e non intervenute alla kermesse, PeterPan e BHC, gli ospiti e gli standisti, Sogepu e, per ultima, ma non sicuramente per importanza, l'amministrazione comunale di Città di Castello, in particolare, in questo contesto, l'assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, che si è spesa in prima persona per la riuscita dell'evento. Un grazie speciale a Fabrizio “Fez” Duca, anima e corpo della Mostra Mercato Tiferno Comics & Games. Un grazie, infine, va anche e soprattutto a tutte le settemila persone che, con la loro presenza, hanno reso ancora una volta speciale questa ventesima edizione".