Città di Castello, i fumetti ''prendono vita'' in centro

L’autunno tifernate continua nel segno del fumetto. Mentre a Palazzo Facchinetti Valentina e il suo creatore Guido Crepax stanno attirando moltissimi visitatori, manga, cosplayer e amanti del mondo fumettistico di tutta Italia sono attesi, sabato 15 e domenica 16 ottobre, in città per animarne il centro storico per laventesima edizione della Mostra Mercato Tiferno Comics & Games.

Dopo le restrizioni degli anni precedenti dovute alla pandemia, il prossimo fine settimana la mostra mercato torna più bella e coinvolgente che mai a partire dalle location: piazza Matteotti, piazza Gildoni e piazza Gabriotti saranno animate dai colori e le musiche del mondo fumettistico. “Fortunatamente, dopo le limitazioni dei due anni passati, in occasione dei vent’anni della Mostra Mercato, siamo riusciti ad organizzare la kermesse come piace a tutti, a partire dal luogo: il centro storico. – ha detto in conferenza stampa Fabrizio Fez Duca, anima della manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti del fumetto e non solo. Fez, a nome dell’associazione Amici del Fumetto e di tutti gli organizzatori della kermesse ha sottolineato che “questa edizione sarà dedicata all’amico Bartolomeo Ricci, storico vigile urbano tifernate che per anni ha lavorato proprio nel centro storico della città, prematuramente scomparso nei giorni scorsi”.

L’intero e ricco programma dell’edizione 2022 della Mostra Mercato Tiferno Comics & Games è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, oltre Fez, gli assessori al Commercio e Turismo e Cultura, Letizia Guerri e Michela Botteghi, il presidente dell’associazione Amici del Fumetto, Gianfranco Bellini e il presidente dell’associazione Peter Pan, Tommaso Radicchi. “Piazza Matteotti ospiterà la Mostra Mercato, con i commercianti che metteranno in mostra i loro esemplari e gli Artist Alley, ovvero lo spazio dedicato ai giovani disegnatori

che si potranno fare conoscere al pubblico realizzando illustrazioni e disegni o esponendo le loro tavole originali. – spiega Fabrizio Fez Duca – I giochi di ruolo animeranno piazza Gabriotti con l’importante collaborazione dell’associazione tifernate Peter Pan che curerà l’intera area con dimostrazioni di giochi da tavolo, card games e wargames. Sul palcoscenico in piazza Gildoni, infine, si svolgeranno gli spettacoli dei cosplayer, che ogni anno arrivano sempre più numerosi a Città di Castello richiamando ‘professionisti’ del genere, ma anche estimatori o curiosi. Confermata la partnership con B.H.C., che gestirà il palco e gli spettacoli che per questi due giorni animeranno il cuore della nostra città”.

A nome degli Amici del Fumetto il presidente Gianfranco Bellini ha ringraziato per la riuscita dell’evento Sogepu e l’amministrazione comunale in modo particolare l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri che “si è spesa in prima persona per la realizzazione della ventesima edizione della Mostra Mercato TifernoComics permettendoci di allestirla nelle piazze principali della città. Un lavoro intenso che sicuramente non deluderà le aspettative viste le già tante adesioni, conferme e prenotazioni per i due giorni di games”.

“L’animare le piazze con una festa così importante per il mondo fumettistico inciderà sicuramente in modo positivo nelle attività presenti in città. – ha sottolineato l’assessore Guerri – Si stima che maggior parte delle persone che interverranno alla Mostra Mercato provengano da fuori Città Castello: queste persone visiteranno il nostro centro, la mostra di Crepax, ma anche gli altri musei e i negozi. Ci sarà sicuramente un ottimo movimento per le attività presenti nel centro, ma non solo”.

Tanti gli ospiti che parteciperanno alla ventesima edizione del Tiferno Comics & Games: sono attesi giovani Tik Toker e content creator social che gravitano attorno al mondo del cosplay, cartoon e fumetti oltre che disegnatori e autori di giochi.