Città di Castello: Thomas Tuchel, l'allenatore del Chelsea, a spasso in centro storico con la moglie

Altotevere si conferma meta di vip e sportivi internazionali.

Proprio ieri, venerdì 10 giugno, fra i comuni a nord dell'Umbria, al confine con la Toscana, è stato visto -e fotografato - Thomas Tuchel allenatore del Chelsea.

Tuchel ha fatto tappa a Città di Castello, insieme alla moglie, Sissi. Dopo una breve passeggiata in centro si è fermato a cenare in un locale in piazza Gabriotti, con la suggestiva vista sul Duomo e sul Comune.

Tuchel è stato subito riconosciuto dalla tanta gente presente nell’affollata piazza tifernate e dal gestore del locale, grande tifoso interista, con cui ha scherzato sull’acquisto di Lukaku e si è prestato a selfie con i presenti. Dopo aver gustato una pizza ha lasciato il ristorante e la piazza in mezzo a giovani che chiedevano foto ed autografi.

Nel pomeriggio, invece, il tecnico aveva visitato anche i borghi di Citerna, Monte Santa Maria Tiberina e Montone.

Sarà stato solo turismo oppure il mister è rimasto colpito dalla Valtiberina e ci sono dei progetti in atto?