Città di Castello, terremoto: sabato scuole aperte

Sabato 11 marzo, le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte, dopo l’ordinanza numero 53 che ha indicato, venerdì 10 marzo la chiusura, a scopo precauzionale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, degli edifici comunali adibiti ad impianti sportivi, servizi ricreativi, sociali e culturali, emessa dal sindaco, Luca Secondi, nella giornata di ieri a seguito delle scosse sismiche che si sono verificate in data 9 marzo 2023.

''Gli uffici tecnici e il Servizio Protezione Civile coordinato dal geometra, Francesco Nocchi attraverso la costante presenza dell’assessore, Benedetta Calagreti, hanno proseguito la fase di ricognizione su alcuni edifici scolastici maggiormente esposti a vulnerabilità le cui risultanze non hanno evidenziato allo stato attuale riscontri: attività di ricognizione estesa anche ad altre strutture pubbliche. E’ stata inoltre interessata la Provincia di Perugia per gli edifici scolastici di competenza e predisposta ospitalità (sei camere) presso la sede dell’Associazione di Volontariato ”Pubblica assistenza Tifernate” ubicata nella Cittadella dell’Emergenza in Via Luigi Angelini per persone fragili che non si sentono sicure presso la propria abitazione sebbene attualmente non sono pervenute ufficialmente richieste in tal senso. Al sindaco di Umbertide Luca Carizia abbiamo confermato la totale disponibilità ad intervenire a supporto in caso di necessità”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luca Secondi, rinnovando i più sinceri sentimenti di vicinanza alla popolazione umbertidese