Altotevere: nuova scossa di terremoto nella notte: avvertita dalla popolazione, ma nessun danno

La terra torna a tremare in Altotevere. Alle 22,36 nuova scossa nella zona nord dell'Umbria. Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona a 5 chilometri nord est di Montone. Il sisma è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione dei comuni altotiberini. Al momento non ci sono notizie né di danni, né di feriti. Ma data l'intensità della scossa si ipotizza una situazione di danni zero a infrastutture pubbliche e private