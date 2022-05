Città di Castello, tentata truffa ai danni dell'associazione ''Amare''

Attenzione, nuovi casi di tentata truffa. o. Questa volta un individuo è stato avvistato nel comune tifernate: subito l’allarme è scattato sul web, con un post da parte di A.Ma.Re, l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) operante nel servizio di nefrologia e dialisi del presidio ospedaliero.

''Ad avvertirci di quanto stava accadendo – hanno detto i vertici dell'associazione – è stato proprio un nostro volontario, a cui una persona si è presentata a casa, ben vestita e con un italiano perfetto, chiedendo dei soldi per conto di Amare: un comportamento che non abbiamo mai adottato e che non useremo mai...''. Da qui la segnalazione ai carabinieri che stanno indagando per capire chi fosse la persone che stava cercando di truffare a nome dell'associazione. Poi nei social, dove poco dopo è spuntato un avviso: ''Attenzione'' è scritto in caratteri di colore rosso, ''purtroppo ignoti stanno passando di casa in casa a chiedere soldi per conto dell'Associazione A.Ma.Re. Il fatto è stato già segnalato ai carabinieri. Nessuno è autorizzato a chiedere soldi per conto dell'Associazione'', hanno aggiunto.