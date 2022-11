Città di Castello: biglietti esauriti per la prima con l'Otello

Biglietti esauriti per l’Otello di Andrea Baracco che domani, martedì 8 novembre 2022, aprirà la Stagione 2022-2023 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello in collaborazione con il TSU.“Abbonamenti e accesso gratuito per i giovani hanno determinato un rapido esaurimento dei posti a disposizione per l’inaugurazione della Stagione” dichiara Michela Botteghi, assessore alla Cultura del comune di Città di Castello. “Aspettiamo tutti a teatro per vivere insieme questo primo spettacolo, a cura di Andrea Baracco, un regista molto interessante tra i più in vista della scena nazionale insieme ad Emma Dante e Antonio Rezza, che non a caso sono in cartellone nei prossimi mesi. In sala avremmo anche gli studenti di Liceo Plinio e Sales e Istituto Cavallotti-Patrizi-Baldelli coinvolti nella campagna di Olio Ranieri e nel progetto Videor ut video, con Sogepu, gestore del Teatro degli Illuminati, e la cooperativa Il Poliedro.L’Otello scelto per l’apertura di Stagione sarà interpretato da uno straordinario cast tutto al femminile composto da: Valentina Acca, Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni, Federica Fresco, Viola Marietti, Federica Fracassi nel ruolo di Iago, Ilaria Genatiempo nel ruolo di Otello e Cristiana Tramparulo nel ruolo di Desdemona.Il botteghino degli Illuminati rimarrà aperto domani, martedì 8 novembre 2022, dalle 17.30 per la consegna dei biglietti già prenotati, che dovrà avvenire entro le ore 20.00, quando i biglietti non ritirati verranno messi di nuovo in vendita.