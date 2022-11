Città di Castello, applausi per l’Otello al femminile che ha aperto la Stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati

Un Otello attuale e tutto al femminile quello proposta sul palco del Teatro degli Illuminati di Città di Castello per l’apertura della Stagione di prosa e danza in collaborazione con il TSU, Teatro Stabile dell’Umbria. Biglietti esauriti un giorno prima dello spettacolo e tanta attesa per un ritorno con tutti i crismi, dopo gli anni dell’emergenza sanitaria e del distanziamento sociale. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura di Città di Castello Michela Botteghi “Per l’accoglienza del pubblico ad una programmazione che vuole tenere insieme le nuove tendenze e i nuovi registi del teatro italiano con la qualità delle produzioni nazionali, nomi che parlano da soli come Giuliana de Sio. Niente è come prima, né gli spettatori né gli attori del nostro Teatro e ieri grazie ai giovani delle iniziative Taste the theater di Olio Ranieri e di Videor ut video, che permetteranno agli studenti di partecipare gratuitamente alla Stagione di Prosa. Da questa contaminazione ci aspettiamo che la tradizione del teatro nella nostra città prosegua e si arricchisca di nuove esperienze. Sarà bello aiutare a crescere nuovi spettatori e farlo insieme ai nostri spettatori di sempre”. Presente a Città di Castello per lo spettacolo di apertura anche il direttore artistico del TSU Nino Marino, che ha ringraziato il pubblico, associandosi all’Amministrazione nel felicitarsi per la risposta e il gradimento che la stagione ha riscosso. “Abbiamo innovato nella continuità di alcuni punti fermi, le produzioni del TSU e autori emergenti come Emma Dante e Antonio Rezza. Per fare in modo che il teatro sia più vissuto ed accompagni da vicino il nostro inverno, dopo anni di stop, torna a Città di Castello una esclusiva nazionale: Giuliana De Sio infatti monterà lo spettacolo La Signora del martedì al Teatro degli Illuminati, da cui debutterà in prima nazionale a gennaio. A grande richiesta infine torna, ma solo sabato 12 novembre dalle 10.00 alle 12.30 al Botteghino del Teatro degli Illuminati e con un numero di abbonamenti contingentato, Saldi di inizio stagione. La promozione permette l’acquisto di 4 spettacoli da scegliere sui sette ormai rimasti in programmazione e sulla base dei posti liberi in pianta, al prezzo di 60 euro. I

nfo: tel. 0858555901 email teatro@comune.cittadicastello.pg.it.