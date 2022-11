Città di Castello, lo spettacolo dell’Accademia dei Riuniti

Una commedia che con una “comicità pulita” ha divertito un teatro pieno di spettatori. “Uscire da una serata con il cuore felice è già un successo” L’ Inner Wheel, il Rotary Club e il Rotaract uniti in un service all’insegna della solidarietà.

Sul palco per presentare la serata la presidente dell’Inner Wheel Adele Lanzuolo, il presidente del Rotary Club Alessio Tomassucci e il Presidente del Rotaract Club Francesco Rignanese, il vice sindaco Giuseppe Bernicchi e il direttore della Caritas cittadina Gaetano Zucchini. Ognuno ha espresso parole sull’importanza della solidarietà ringraziando la compagnia teatrale e i tanti presenti alla serata.

Il direttore della Caritas Zucchini ha ringraziato i soci e le socie dei Club e tutti i presenti. Le difficoltà della nostra società, ha continuato, sono evidenti e percepite da tutti e il nostro territorio non ne è esente. Oggi il nostro Emporio della Solidarietà assiste 520 famiglie (40% circa italiani) pari a 1300 persone; la mensa diocesana prepara, ogni giorno, 70 pasti , sia in presenza che come asporto; seguiamo molti cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale , fra questi annoveriamo una quarantina di profughi ucraini ( più della metà minori)…e tanto altro ancora. Veicoleremo le risorse frutto della vostra generosità ad implementare l’acquisizione di beni alimentari ed ottimizzare la loro distribuzione. Esprimo a nome mio, del nostro Vescovo, di tutti gli operatori Caritas e soprattutto dei beneficiari la massima gratitudine e riconoscenza.