Città di Castello, tartufai in lutto: è morto Alessandro Ghigi

E' morto Alessandro Ghigi, apprezzato medico e riferimento per anni del laboratorio analisi dell’ospedale di Città di Castello, presidente dell’Associazione Tartufai Altotevere.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, fra cui quello del sindaco che, a nome della giunta comunale, ha espresso le più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia per la scomparsa del Dottor Alessandro Ghigi. ''Ha svolto con passione e competenza un ruolo importante nella difesa e valorizzazione del prodotto di eccellenza del territorio, il tartufo in tutte le sue componenti” ha detto il sindaco Luca Secondi.

Condioglianze anche dai consiglieri regionali i tifernati della Lega, Valerio Mancini, Presidente della Seconda Commissione Agricoltura, e la collega Manuela Puletti: ''In questi anni abbiamo condiviso tante battaglie per valorizzare e incentivare il lavoro dei nostri tartufai, portando le loro richieste nelle sedi istituzionali. Ghigi ha sempre dimostrato assoluta dedizione verso il mondo della tartuficoltura, mettendo a disposizione le sue conoscenze e competenze, e ricoprendo con orgoglio e determinazione il ruolo di Presidente dell’associazione tartufai Alto Tevere dal 1986. Ci mancherà la passione con cui ha interpretato questo ruolo e il grande e costante impegno nel promuovere un prodotto di eccellenza che ha reso celebre il territorio altotiberino nel mondo - proseguono Mancini e Puletti - in Umbria, in modo particolare nell’Alta Valle del Tevere, non ci dimenticheremo mai del lavoro che ha fatto, della dedizione con cui si è battuto a tutela dei raccoglitori di tartufo. Il suo ricordo resterà per noi un esempio - concludono i leghisti - in questo momento di profondo dolore, le condoglianze più sincere alla famiglia e a tutti i suoi cari”.