Città di Castello: tanta gente nel centro storico per il primo appuntamento con i negozi aperti di sera e la musica di Dj Shopping

“Tanta gente di tutte le età insieme con il senso di responsabilità che serve per divertirsi nel rispetto regole: quello che ci voleva per iniziare con il piede giusto l’appuntamento con i negozi aperti di sera e la ripresa degli eventi pubblici nel centro storico nell’ambito del cartellone di Estate in Città, che fino a settembre offrirà molti buoni motivi per tornare a incontrarsi dopo la pandemia”.

L’assessore al commercio e al turismo Letizia Guerri commenta la prima serata con i negozi del centro storico aperti dopo cena e con la musica di Dj Shopping, ringraziando “i cittadini, che hanno dimostrato con la loro presenza di apprezzare la formula dell’iniziativa, il Consorzio Pro Centro e tutti i commercianti per la collaborazione e la condivisione degli obiettivi di valorizzazione dei luoghi centrali della nostra città, le forze dell’ordine, la Polizia municipale e gli uffici comunali per il prezioso contributo allo svolgimento ordinato dell’evento”.

Gli appuntamenti di “Estate in Città” proseguiranno sabato 18 giugno alle ore 21.00 con la musica sotto le stelle di “Half Star Project” nel cortile di Santa Cecilia. Domenica 19 giugno doppio appuntamento per tutta la giornata con Retrò nel centro storico e con l’ottava edizione della Mostra Mercato Solstizio d’Estate a Trestina. A Palazzo del Podestà prosegue “Tandem”, il ciclo di esposizioni del Centro Fotografico Tifernate che fino a domenica 19 giugno propone le opere di Alessio Acquisti e Andrea Maggini nella mostra intitolata “Minimi Termini”. Gli eventi di “Estate in città” sono consultabili in ogni mento on line sul portale del Turismo del Comune di Città di Castello (https://www.cittadicastelloturismo.it), sui canali social dell’ente e attraverso il QR code stampato sui totem e sul materiale promozionale.